Irán 2,7 milliárd dollár értékben szállított rakétákat Oroszországnak

A Bloomberg értesülései szerint Irán mintegy 2,7 milliárd dollár értékben szállított rakétákat Oroszországnak, a szerződéseket pedig már a 2022-es invázió előtt elkezdték aláírni.

A Hromadske által szemlézett jelentés szerint a fegyverüzletek volumene jóval nagyobb a korábban becsültnél, és több száz ballisztikus rakétát is magában foglal.

A beszámoló szerint az első, ballisztikus és légvédelmi rakéták szállításáról szóló szerződéseket még 2021 októberében, hónapokkal az Ukrajna elleni teljes körű támadás megindítása előtt kötötték meg. A tranzakciók összértéke eléri a 2,7 milliárd dollárt.

Mit tartalmaz a csomag?

A Bloomberg forrásai szerint a beszerzés az alábbi tételeket tartalmazza:

Több száz rövid hatótávolságú, Fath-360 típusú ballisztikus rakéta.

Mintegy 500 egyéb, rövid hatótávolságú rakéta.

Körülbelül 200 légvédelmi rakéta.

A jelentés kiemeli, hogy Irán emellett több millió lőszert is átadott Moszkvának.

Külön alku a drónokról

A cikk emlékeztet arra, hogy a Shahed-136-os kamikazedrónok (amelyeket Oroszországban Gerany-2 néven gyártanak) szállításáról és a technológia átadásáról egy külön, 1,75 milliárd dolláros szerződés rendelkezett, amelyet 2023 elején írtak alá. A Bloomberg szerint Oroszország 2021 vége óta összesen több mint 4 milliárd dollárnak megfelelő összeget fordított iráni fegyverekre - írja a KárpátHír.