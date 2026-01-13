Intézmények elfoglalására buzdítja az iráni tüntetőket Trump

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arra szólította fel az iráni tüntetőket, hogy folytassák a demonstrációkat, és vegyék át az ellenőrzést az állami intézmények felett. Bejelentette továbbá, hogy minden tervezett találkozót lemondott az iráni hivatalos személyekkel.

Az elnök üzenetében közvetlenül az iráni „hazafiakhoz” fordult, arra biztatva őket, hogy jegyezzék meg a gyilkosok és erőszaktevők neveit, akik szerinte nagy árat fizetnek majd tetteikért.

„Iráni hazafiak, FOLYTASSÁTOK A TILTAKOZÁST – FOGLALJÁTOK EL AZ INTÉZMÉNYEITEKET!!! […] Lemondtam minden találkozót az iráni tisztviselőkkel mindaddig, amíg be nem fejeződik a tüntetők értelmetlen gyilkolása. A SEGÍTSÉG MÁR ÚTON VAN. TEGYÜK IRÁNT ÚJRA NAGGYÁ!!!” – írta Trump. Azt egyelőre nem pontosította, milyen jellegű segítségre utalt.

Növekvő feszültség és ezernyi áldozat

A december vége óta tartó tömeges tiltakozások kapcsán Trump korábban már jelezte: az Egyesült Államok „nagyon komoly beavatkozási lehetőségeket” fontolgat, sőt, a sajtóhírek szerint a Fehér Házban felmerült a teheráni nem katonai célpontok elleni csapásmérés is. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok iráni nagykövetsége az ország azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat.

A tüntetések erőszakos elfojtása súlyos áldozatokkal jár. A Reutersnek nyilatkozó, neve elhallgatását kérő iráni tisztviselő mintegy 2000 halottról beszélt – „terroristákat” okolva a civilek és a biztonságiak haláláért –, míg az ellenzéki Iran International szerint az áldozatok száma a 12 ezret is elérheti - írja a The Insider.