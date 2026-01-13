2026. január 14., szerda

„A segítség úton van”

 2026. január 13. kedd. 18:01
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arra szólította fel az iráni tüntetőket, hogy folytassák a demonstrációkat, és vegyék át az ellenőrzést az állami intézmények felett. Bejelentette továbbá, hogy minden tervezett találkozót lemondott az iráni hivatalos személyekkel.

Intézmények elfoglalására buzdítja az iráni tüntetőket Trump
Az iráni hatóságok a tiltakozási hullámot erőszakos fellépéssel verték le
Fotó: AFP/UGC

Az elnök üzenetében közvetlenül az iráni „hazafiakhoz” fordult, arra biztatva őket, hogy jegyezzék meg a gyilkosok és erőszaktevők neveit, akik szerinte nagy árat fizetnek majd tetteikért.

„Iráni hazafiak, FOLYTASSÁTOK A TILTAKOZÁST – FOGLALJÁTOK EL AZ INTÉZMÉNYEITEKET!!! […] Lemondtam minden találkozót az iráni tisztviselőkkel mindaddig, amíg be nem fejeződik a tüntetők értelmetlen gyilkolása. A SEGÍTSÉG MÁR ÚTON VAN. TEGYÜK IRÁNT ÚJRA NAGGYÁ!!!” – írta Trump. Azt egyelőre nem pontosította, milyen jellegű segítségre utalt.

Növekvő feszültség és ezernyi áldozat

A december vége óta tartó tömeges tiltakozások kapcsán Trump korábban már jelezte: az Egyesült Államok „nagyon komoly beavatkozási lehetőségeket” fontolgat, sőt, a sajtóhírek szerint a Fehér Házban felmerült a teheráni nem katonai célpontok elleni csapásmérés is. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok iráni nagykövetsége az ország azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat.

A tüntetések erőszakos elfojtása súlyos áldozatokkal jár. A Reutersnek nyilatkozó, neve elhallgatását kérő iráni tisztviselő mintegy 2000 halottról beszélt – „terroristákat” okolva a civilek és a biztonságiak haláláért –, míg az ellenzéki Iran International szerint az áldozatok száma a 12 ezret is elérheti - írja a The Insider.

