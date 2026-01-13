Fiatal nő énekel az iráni utcákon a szabadságért – annak ellenére, hogy ezzel a halált kockáztatja

Ez egy tiltakozó cselekedet, mivel az Iszlám Köztársaságban a nőknek tilos az utcán énekelni.

Egy videó, amely bejárja a világot. Iránban egy nő az utcán énekel a békéért és a szabadságért. Annak ellenére, hogy ezért börtönbüntetés vagy még ennél is rosszabb büntetés fenyegeti. Az 1979-es forradalom óta ugyanis Iránban a nőknek tilos az utcán énekelni. A nyilvános éneklés ott sértőnek számít, és nem összeegyeztethető a rezsim vallási értékeivel. A szabályszegéseket a erkölcsi rendőrség és a titkosszolgálat szigorúan bünteti.

Egyes művésznők azonban újra és újra szembeszállnak ezzel a tilalommal. Így például Zara Esmaili, akit 2024-ben letartóztattak, mert fátyol nélkül lépett fel nyilvános szólókoncerten. A jelenlegi tüntetések során is sokan mutatják meg bátorságukat és a rezsim iránti ellenszenvüket az utcán.

Fiatal iráni nő énekel a szabadságról: a felvétel gyorsan terjed

Nem lehet biztosan megállapítani, hogy pontosan mikor készült a fiatal nő videója. Míg a többség a felvételt a jelenlegi tüntetésekhez köti, egyes médiumok szerint a klip a 2022-es utolsó nagy tiltakozási hullámból származik. Erre nincs végleges bizonyíték.

Ettől függetlenül a felvétel jelenleg villámgyorsan terjed az interneten. Maga az énekesnő is közzétette a videót Instagram-fiókján, számol be a focus.de.