Az olasz maffiaszervezetek egymással szövetkezve uralták Lombardiát

Bizonyítást nyert, hogy a három dél-olaszországi bűnszervezet, a Cosa Nostra, a camorra és a ‘ndrangheta egymással szövetkezve irányította a legnagyobb és leggazdagabb tartomány, Lombardia gazdasági életét és illegális piacát – indokolta a milánói bíróság közleményben kedden az ítéletet, amellyel összesen ötszáz évre ítélték a bűnszervezetek több mint hatvan tagját.

Emanuele Mancini bíró közleményben fűzött magyarázatot az ítélethez, amelyet hétfőn késő este hozott az úgynevezett Hidra-per lezárásaként.

Olaszország történetének egyik legnagyobb maffia-tárgyalássorozatáról volt szó, amely több mint száz vádlott ellen indult.

Nyolcvanan a gyorsított eljárást választották: hatvankét vádlottra összesen ötszáz év börtönt szabott ki a bíróság, további tizennyolcat felmentettek.

A milánói Opera börtön bunkertermében zajlott tárgyalás bizonyította, hogy az ország három hagyományos maffiaszervezete, a szicíliai Cosa Nostra, a nápolyi camorra és a calabriai ‘ndrangheta szövetséget kötött, és egymással közreműködve uralta Lombardia tartomány gazdasági életét és illegális tevékenységeit – írta Mancini bíró.

Hangsúlyozta, hogy az elítéltek mind a bűnszervezetek egyikének tagjai voltak, vagy azokkal szoros kapcsolatban álltak, és együttműködésük nem alkalmi volt, hanem tartós „maffiarendszert működtettek a tartományban. Erőszakot és megfélemlítést alkalmaztak, kézben tartották a kábítószer-kereskedelmet és a pénzmosás gépezetét, valamint jelen voltak a gazdaság minden szegmensében.”

A bíró megjegyezte, hogy az igazi problémát nem az jelentette, hogy „szupermaffiát vagy újfajta maffiát” alkottak, hanem az, hogy állandósulttá tették a szervezett bűnözés jelenlétét.

A tárgyalás, amely a görög mitológiából ismert háromfejű szörnyről, a hidráról kapta a nevét, azt követően indult, hogy 2023 októberében egy milánói vizsgálóbíró nemet mondott több mint száznegyven gyanúsított őrizetbe vételére, akiket a helyi államügyészség maffia típusú szövetkezéssel vádolt.

Az ügyészek kitartottak eredeti elképzelésüknél, és most a bírósági ítélet is megerősítette a három maffiaszervezet stabil szövetségét.

A dél-olaszországi bűnszervezetek jelenléte az ország északi, gazdagabb részein nem számít újdonságnak: a maffia már a hetvenes évektől kezdve ott, az ország ipari, vállalkozói térségében mosta újra a pénzét, de nem volt bizonyított a köztük létező paktum.

Az elítéltek között a hatóságoknál jól ismert maffiózók szerepelnek: tizennégy évet kapott Giuseppe Fidanzati, a Cosa Nostra azonos nevű klánjának tagja, akinek feladata a szicíliai szervezet „delokalizációja” volt Lombardiában. Az ő apját a kilencvenes évek elején Palermóban véget ért maffiaperben ítélték börtönre.

A Hidra-perben a vádat képviselő milánói ügyészeket védelem alá helyezték, miután tavaly szeptemberben az egyik vádlott feléjük fordulva bal kezével háromszor keresztet vetett a levegőbe. Ez a halálos fenyegetés jelének számít.

A gyorsított eljárást választók mellett másik negyvenöt vádlott a rendes tárgyalási módozatot választotta, amely március 19-én indul.