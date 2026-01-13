Az EU szankciókat fog javasolni az iráni elnyomás felelőseivel szemben

Az Európai Bizottság Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel szoros együttműködésben mielőbb további szankciókat fog javasolni az iráni elnyomás felelőseivel szemben – jelentette ki az uniós bizottság elnöke kedden.

Közösségi oldalán közzétett üzenetében Ursula von der Leyen emlékeztetett, az Európai Unió az Iszlám Forradalmi Gárdát korábban már teljes egészében az EU emberi jogi szankciós rendszere hatálya alá vette.

Az uniós bizottság elnöke rémisztőnek nevezte az iráni áldozatok számának növekedését, és kijelentette: elítéli a túlzott erőszak alkalmazását és a szabadságjogok folyamatos korlátozását.

„Az iráni nép mellett állunk, amely bátran küzd a szabadságáért” – tette hozzá keddi bejegyzésében Von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke korábban az összes bebörtönzött tüntető szabadon engedésére, valamint az ország teljes internethozzáférésének helyreállítására szólította fel az iráni hatóságokat.

„Teherán utcái és a világ városai visszhangoznak attól, hogy Iránban nők és férfiak hangosan követelik a szabadságot. Szabadságot a szólásra, a gyülekezésre, az utazásra, összességében az emberi életre” – írta Von der Leyen a közösségi médiában. Hozzátette: „Európa teljes vállszélességgel a tüntetők mögött áll. Határozottan elítéljük ezeknek a törvényes tüntetéseknek az erőszakos elfojtását. Ezeknek a felelősei a történelem rossz oldalára fognak sorolódni. Követeljük minden bebörtönzött tüntető azonnali szabadon engedését, az internethez való teljes hozzáférés helyreállítását és az alapvető jogok tiszteletben tartását”.

António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében azt írta: „az iráni rezsimnek” véget kell vetnie saját népe erőszakos elnyomásának.

„Kiállunk a bátor irániak mellett, akik alapvető jogokat, méltóságot és szabadságot követelnek” – tette hozzá bejegyzésében a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy az Iszlám Köztársaság „nem hátrál meg a szabotőrök elől”, miközben a 13. napja tartó tüntetések egyre nagyobb méreteket öltenek az országban.

Iránban december végén robbantak ki kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, a megmozdulásoknak pedig már több halálos áldozatuk van. Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatta, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben, de a washingtoni Fehér Ház szerint az Egyesült Államok egyelőre a diplomáciai megoldást részesíti előnyben.

Az ENSZ emberi jogi hivatala kedden több százra, egy iráni illetékes ellenben már mintegy kétezerre tette az Iránban zajló tüntetések során meghaltak számát. Az őrizetbe vett tüntetők száma meghaladja a 2260-at.