A volt iráni császárné felszólította a hadsereget, hogy álljon a tüntetők oldalára

Farah Pahlavi egykori iráni császárné, az 1979-ben megbuktatott sah felesége felszólította kedden az Iszlám Köztársaság hadseregét, hogy "az iráni történelem e kritikus pillanatában" álljon a tüntetők oldalára.

"Fontoljátok meg, hogy egy kormány túlélése és a vívmányok megőrzése sosem igazolhatja honfitársaitok vérének kiontását" - írta az X-en.

"Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz" - hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi. "A holnap szabad Iránja a gyermekeiteké. Ne romboljátok le saját és családjaitok jövőjét azzal, hogy honfitársaitok halálát okozzátok" - fűzte hozzá.

Az iráni tüntetőkhöz intézve szavait Farah Pahlavi azt írta: "gyermekeim, ne adjátok fel a reményt". "Legyetek erősek és higgyetek abban, hogy hamarosan közösen ünnepelhetitek a szabadságot Iránban, és hogy a fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett" - fogalmazott. Hírügynökségek szerint kevéssé valószínű, hogy felhívása hatással lehet a biztonsági erőkre, ugyanis az államapparátusban továbbra is ellenszenv övezi az iráni monarchiát.

Farah Pahlavi az Egyesült Államokban élő Reza Pahlavi anyja.

A teheráni vezetés a tömegtüntetések miatt az utóbbi napokban korlátozta a lakossági internetet, ezzel gyakorlatilag elvágva az irániakat a külvilágtól, és megbénítva a mindennapi életet. Ennek ellenére a helyi, hatóságok által erősen ellenőrzött tartalmú internet továbbra is elérhető, ahogy bizonyos taxis, futárszolgálatokhoz használható és online banki alkalmazások is működnek. Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő tudósítója szerint kedden helyreállították a nemzetközi telefonkapcsolatot is, viszont csak Iránból hívhatók külföldi számok, külföldről nem hívhatók irániak.

A fővárosban a kávézók és az utcák napközben zsúfolásig telve vannak, és az üzletek is nyitva tartanak, este azonban minden bezár, dacára annak, hogy nincs hivatalosan kijárási tilalom.

Kedd reggel a Teheráni Egyetem előtt egy kiégett mentőautó és egy tűzoltóautó állt, közelükben a kormány álláspontját hirdető plakáttal: "ezt a mentőautót a cionista rezsim (Izrael) szélhámosai támadták meg". Más transzparenseken is megrongált autók voltak láthatók, "ezek nem tüntetések" felirattal.

Az iráni újságok tömeges kormánypárti megmozdulásokról cikkeztek kedden, amelyeken való részvételre a teheráni vezetés az előző nap hívott fel. Az ultrakonzervatív Kajhán című lap "mélységesen megalázónak" nevezte ezeket az Egyesült Államok és Izrael számára. Teherán mindkét országot a tiltakozó akciók szításával vádolja.