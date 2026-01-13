A holland külügy bekérette az iráni nagykövetet

A holland külügyi tárca bekérette Irán hágai nagykövetét a tüntetők elleni halálos iráni fellépések miatt – David van Weel külügyminiszter döntését az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál ismertette kedden.

Az ügyvivő holland kormány külügyminisztere a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy minisztériuma bekérette az iráni nagykövetet, majd hangsúlyozta: „mélyen megdöbbentették” a Teherén utcáin zajló események.

Bejegyzésében közölte: kormánya nevében hivatalosan tesz panaszt „a békés tüntetők elleni túlzott erőszak, a széles körű önkényes előállítások és az internet lezárása miatt”. Hozzátette: „Iránnak tiszteletben kell tartania az alapvető emberi jogokat, azonnal vissza kell állítania az internet-hozzáférést, és felelősségre kell vonnia az erőszak elkövetésének felelőseit”.

Van Weel már a hét elején elítélte a békés tüntetők elleni erőszakot Iránban, majd felszólította az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat az emberi jogokat megsértőkkel szemben. Egyúttal felszólított arra is, hogy az EU az uniós szankciókon túl nyilvánítsa terrorista szervezetté az Iszlám Forradalmi Gárdát.

Dick Schoof ügyvezető holland miniszterelnök hétfőn közétett bejegyzésében azt írta: az iráni rezsim brutális erővel, sokak halálát okozva ver le minden tiltakozást. Az iráni városokban tüntető bátor férfiak és nők Hollandia teljes támogatását élvezik – tette hozzá Schoof.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy Teherán „nem hátrál meg a szabotőrök elől”, miközben a 13. napja tartó tüntetések egyre nagyobb méreteket öltenek az országban.

Iránban december végén robbantak ki kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt. Az ENSZ emberi jogi hivatala kedden több százra, egy iráni illetékes pedig már mintegy kétezerre tette a halálos áldozatok számát, beleértve a biztonsági erőkhöz tartozókat is.