A francia külügyminisztérium is bekérette az iráni nagykövetet

Franciaország kedden bekérette Irán párizsi nagykövetét, hogy elítélje az „állami erőszakot, amely vakon zúdul a békés tüntetőkre” – jelentette be Jean-Noël Barrot külügyminiszter a Nemzetgyűlésben.

Több európai ország, köztük Spanyolország, Hollandia, Finnország, Portugália és Belgium is bejelentette az elmúlt órákban, hogy bekérették külügyminisztériumukba az Iszlám Köztársaság helyi képviselőjét.

Jean-Noël Barrot szerint az Iránt december 28. óta megrázó tüntetések elleni elnyomás „tűrhetetlen, elviselhetetlen és embertelen”.

„Nem állunk meg itt: nem lehet büntetlenül hagyni azokat, akik fegyvereiket békés tüntetők ellen fordítják” – jelentette ki a francia diplomácia vezetője, utalva az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által megígért „gyors” szankciókra Teherán ellen.

A 2022 szeptemberében a rendőri őrizetben meghalt kurd nő, Mahszá Amini halála után kitört és szintén keményen megtorolt tüntetések után az Európai Unió szankciókat vezetett be az elnyomásért felelős személyek ellen.

„Ursula von der Leyen számos új javaslatot fog tenni, amelyek azokat célozzák, akik fegyvereiket ártatlan civilek ellen fordították” – emlékeztetett Barrot.

Iránban december végén robbantak ki a kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, és egyre nagyobb méreteket öltenek. Az ENSZ emberi jogi hivatala kedden több százra, egy iráni illetékes pedig már mintegy kétezerre tette a halálos áldozatok számát, beleértve a biztonsági erőkhöz tartozókat is. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy Teherán „nem hátrál meg a szabotőrök elől”.