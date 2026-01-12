Szörnyű hírek szivárognak ki a lezárt Iránból

Az iráni rezsim brutális erőszakkal reagál az iráni tüntetésekre. Az országból érkező videók a biztonsági erők brutális erőszakát és a holttestek halmait mutatják. Lassan világossá válik: már több ezer halott lehet.

Az iráni tüntetések során legalább 538 tüntető halt meg, ahogyan az emberi jogi szervezet HRANA jelentette. A tényleges áldozatok száma azonban ennél jóval magasabb lehet, mivel a szervezetek csak az eddig azonosított és bejelentett áldozatokat számolják.

Aktivisták mészárlásról beszélnek

Egy külföldön élő iráni tudósokból álló csoport összeadta a kórházakból származó számokat, és arra a következtetésre jutott, hogy csak szombatig akár 6000 halott is lehet. A Nadschafabad városában, Isfahan tartományban állítólag 35 tüntetőt öltek meg. A városnak 235 000 lakosa van, Iránnak pedig közel 90 millió. Tiltakozásokról az ország minden tartományából érkeznek jelentések. Az aktivisták a biztonsági erők „mészárlásáról” beszéltek, amellyel a tiltakozásokat akarták elfojtani. Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a tüntetőket, Irán parlamentjének elnöke pedig megtorlással fenyegette az Egyesült Államokat, ha azok katonai beavatkozáshoz folyamodnak.

A rezsim ugyan blokkolta az internet-hozzáférést az országban, de műholdas kapcsolatokon keresztül folyamatosan érkeznek hírek és képek a külvilágba. Néhány képen látható, ahogy a rezsim erői terepjárókról és teherautókról géppuskákkal lőnek a tüntetőkre.

Kegyetlen videók szivárognak ki az elzárt országból

A képek között állítólag olyan videók is vannak, amelyek a tiltakozások során meghalt emberek holttesteit mutatják. A nehezen ellenőrizhető videókon néha több száz hullazsák fekszik egymás mellett. Ezért a FOCUS online nem mutatja be a képeket ezen a helyen. A hatóságok engedélyezték a hozzáférést, hogy azonosítani lehessen az áldozatokat.

A brit BBC többek között egy teheráni szabadtéri hullaházból készült videóról számol be. A csatorna legalább 180 hullazsákot számolt meg a videón. A felvételek készítése közben további teherautók érkeztek holttestekkel. Hasonló videók állítólag az ország különböző városaiból is léteznek.

A rezsim kivégzéseket tervez a tüntetések miatt

Eközben iráni aktivisták a rezsim propagandacsatornáira hivatkozva arról számoltak be, hogy több letartóztatott tüntetőt kivégeznek. Az egyik tüntető, Erfan Soltani pénteken került letartóztatásba, és szerdán Karadsch városában fogják kivégezni. Az aktivisták szerint a fiatalember vasárnap még tíz percig láthatta a családját.

A biztonsági erők az utcákon is brutális erőszakkal lépnek fel a tüntetők ellen. A tüntetők meggyilkolásának igazolására a Forradalmi Gárda azzal vádolta a tüntetőket, hogy Izrael és az Egyesült Államok ügynökei. Korábban a gárda egyik képviselője az állami ellenőrzés alatt álló televízióban figyelmeztetett, hogy aki merészkedik az utcára, annak számolnia kell azzal, hogy „golyót kap” – írja a focus.de.

A miniszter bosszút esküszik

A biztonsági erők között is sok halott van. Az Institute for the Study of War szakértői szerint a jelenlegi tiltakozási hullámban több rezsimkatona halt meg, mint az elmúlt évek bármelyik tiltakozásában. A tüntetések december 28-i kezdete óta legalább 114 tagja halt meg a Forradalmi Gárdának, a Basij milíciának és a rezsim rendőrségének.

Ekkor először a teheráni bazár boltosai sztrájkoltak. A tüntetések gyorsan terjedtek az ország számos részére.

Irán igazságügyi minisztere, Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi az állami rádióban megtorlást követelt a tüntetések során meghalt biztonsági erők és rendőrökért. „Határozott és hatékony intézkedéseket kell hozni a legutóbbi zavargások során meghalt mártírok és áldozatok megtorlására” – fenyegetőzött a miniszter. Azok, akik rendőröket támadtak meg, vagy a biztonsági erők létesítményeit és a városi infrastruktúrát támadták meg, elsőbbségi joggal kell bíróság elé állítani – mondta.

A rezsim mozgósítja támogatóit

A radikális iszlám rezsim emellett mozgósította támogatóit. Az állami propaganda rádió és televízió több városban is bemutatta a rezsimet támogató tüntetések képeit. A résztvevők zászlókat lengettek és a zavargások során meghalt biztonsági erők néhány tagjának fényképeit mutatták.

Az irániak több mint két hete tüntetnek az Iszlám Köztársaság autoriter rendszerével szemben. Az eredetileg gazdasági válság által kiváltott tiltakozások mára országos felkeléssé alakultak. Ez az elmúlt évek legsúlyosabb tiltakozása Iránban. 2022 őszén az emberek országszerte „Nő, élet, szabadság” jelszóval vonultak utcára. A zavargásokkal összefüggésben az állam ezt követően legalább tizenkét embert kivégeztetett.