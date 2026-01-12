2026. január 13., kedd

Külföld

Francia, brit, olasz és német nagykövetet hívta be az iráni külügyminisztérium

MH/ MTI
 2026. január 12. hétfő. 23:13
Az iráni külügyminisztérium bekérette hétfőn az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Olaszország teheráni nagykövetét, mert kormányuk támogató nyilatkozatot tett az iráni tüntetők mellett, akiknek december vége óta tartó demonstrációi ellen a hatóságok keményen fellépnek.

Nyugati támogatás, keleti tüntetés
Teheránban több tízezren vettek a részt a tüntetéseken, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is
Fotó: AFP/Middle East Images/Khoshiran

A Taszním iráni félhivatalos hírügynökség tájékoztatása szerint a találkozón lejátszottak a nagyköveteknek olyan videofelvételeket, amelyeken Teherán szerint „rendbontók erőszakos cselekedetei” láthatók. Az iráni külügyi tárcának az állami televízióban ezzel kapcsolatban beolvasott közleménye szerint a felvételek bizonyítják, hogy „többé nem lehet békés megmozdulásokról beszélni, szervezett szabotázsakciókról van szó”.

A minisztérium elfogadhatatlannak minősítette a tüntetők politikai nyilatkozatokban történő támogatását, az Iszlám Köztársaság belbiztonságába történő „egyértelmű beavatkozásnak” nevezte ezeket.

Teherán ezért felszólította a nagyköveteket, hogy e felvételeket mutassák meg országuk külügyminiszterének, és kérjék kormányukat, hogy vonja vissza a tüntetéseket támogató közleményét.

Eközben Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfőn – a tüntetések erőszakos elfojtására hivatkozva – bejelentette, hogy kitiltják az összes iráni diplomatát az európai uniós intézmény épületeiből.

