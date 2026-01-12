Nyugati támogatás, keleti tüntetés

Az iráni külügyminisztérium bekérette hétfőn az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Olaszország teheráni nagykövetét, mert kormányuk támogató nyilatkozatot tett az iráni tüntetők mellett, akiknek december vége óta tartó demonstrációi ellen a hatóságok keményen fellépnek.

Teheránban több tízezren vettek a részt a tüntetéseken, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is

A Taszním iráni félhivatalos hírügynökség tájékoztatása szerint a találkozón lejátszottak a nagyköveteknek olyan videofelvételeket, amelyeken Teherán szerint „rendbontók erőszakos cselekedetei” láthatók. Az iráni külügyi tárcának az állami televízióban ezzel kapcsolatban beolvasott közleménye szerint a felvételek bizonyítják, hogy „többé nem lehet békés megmozdulásokról beszélni, szervezett szabotázsakciókról van szó”.

A minisztérium elfogadhatatlannak minősítette a tüntetők politikai nyilatkozatokban történő támogatását, az Iszlám Köztársaság belbiztonságába történő „egyértelmű beavatkozásnak” nevezte ezeket.

Teherán ezért felszólította a nagyköveteket, hogy e felvételeket mutassák meg országuk külügyminiszterének, és kérjék kormányukat, hogy vonja vissza a tüntetéseket támogató közleményét.

Eközben Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfőn – a tüntetések erőszakos elfojtására hivatkozva – bejelentette, hogy kitiltják az összes iráni diplomatát az európai uniós intézmény épületeiből.