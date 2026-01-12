Külföld
Nyugati támogatás, keleti tüntetés
Francia, brit, olasz és német nagykövetet hívta be az iráni külügyminisztérium
A Taszním iráni félhivatalos hírügynökség tájékoztatása szerint a találkozón lejátszottak a nagyköveteknek olyan videofelvételeket, amelyeken Teherán szerint „rendbontók erőszakos cselekedetei” láthatók. Az iráni külügyi tárcának az állami televízióban ezzel kapcsolatban beolvasott közleménye szerint a felvételek bizonyítják, hogy „többé nem lehet békés megmozdulásokról beszélni, szervezett szabotázsakciókról van szó”.
A minisztérium elfogadhatatlannak minősítette a tüntetők politikai nyilatkozatokban történő támogatását, az Iszlám Köztársaság belbiztonságába történő „egyértelmű beavatkozásnak” nevezte ezeket.
Teherán ezért felszólította a nagyköveteket, hogy e felvételeket mutassák meg országuk külügyminiszterének, és kérjék kormányukat, hogy vonja vissza a tüntetéseket támogató közleményét.
Eközben Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke hétfőn – a tüntetések erőszakos elfojtására hivatkozva – bejelentette, hogy kitiltják az összes iráni diplomatát az európai uniós intézmény épületeiből.