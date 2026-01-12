Moszkva kiáll Irán mellett!

Az Irán belügyeibe való külső beavatkozásról tárgyalt telefonon Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára és Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára – közölte hétfő este az orosz testület sajtószolgálata.

Oroszország kiáll Irán mellett. Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára határozottan elítélte a külső erők arra irányuló újabb kísérletét, hogy beavatkozzanak Irán belügyeibe

Sojgu kifejezte részvétét a (zavargások) számos áldozata miatt. „Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának titkára határozottan elítélte a külső erők arra irányuló újabb kísérletét, hogy beavatkozzanak Irán belügyeibe” – áll a Moszkvában kiadott közleményében.

Sojgu kijelentette, hogy Moszkva kész fejleszteni a két ország kétoldalú együttműködését a 2025. január 17-én aláírt átfogó stratégiai partnerségi megállapodásuk alapján.

„A felek megállapodtak abban, hogy folytatják a kapcsolattartást, és koordinálják álláspontjukat a biztonság érdekében” – olvasható a tájékoztatóban.