Külföld
Moszkva kiáll Irán mellett!
Telefonon tárgyalt a két biztonsági tisztségviselő
Sojgu kifejezte részvétét a (zavargások) számos áldozata miatt. „Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának titkára határozottan elítélte a külső erők arra irányuló újabb kísérletét, hogy beavatkozzanak Irán belügyeibe” – áll a Moszkvában kiadott közleményében.
Sojgu kijelentette, hogy Moszkva kész fejleszteni a két ország kétoldalú együttműködését a 2025. január 17-én aláírt átfogó stratégiai partnerségi megállapodásuk alapján.
„A felek megállapodtak abban, hogy folytatják a kapcsolattartást, és koordinálják álláspontjukat a biztonság érdekében” – olvasható a tájékoztatóban.