Iránban negyedik napja nem működik a lakossági internetszolgáltatás

Az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat

 2026. január 12. hétfő. 15:31
A NetBlocks globális internetfigyelő szervezet szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy "olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából".

Iránban negyedik napja nem működik a lakossági internetszolgáltatás
Közben Teheránban hetek óta tüntetnek, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is
Fotó: AFP/Middle East Images/Khoshiran

Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából, többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.

