Külföld
Iránban negyedik napja nem működik a lakossági internetszolgáltatás
Az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat
Közben Teheránban hetek óta tüntetnek, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is
Fotó: AFP/Middle East Images/Khoshiran
Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából, többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.