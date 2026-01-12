Folytatódnak a tüntetések Iránban

„Teljes ellenőrzés alatt” tartják a helyzetet Iránban a hatóságok a hét végén helyenként erőszakossá váló tömegtüntetések után – jelentette ki hétfőn Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter nagyköveteknek tartott tájékoztatóján.

Aragcsi szerint a tüntetés azzal a céllal vált erőszakossá, hogy ürügyet adjanak az Egyesült Államoknak a beavatkozásra.

A „terroristák” annak hatására vettek célba tüntetőket és a biztonsági erők tagjait, hogy Donald Trump amerikai elnök előzőleg katonai beavatkozással fenyegette meg Teheránt arra az esetre, ha a tüntetések erőszakba torkollnak – mondta a miniszter.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a csaknem két hete tartó tüntetések során legkevesebb 544-en vesztették életüket, túlnyomó többségükben tüntetők, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a tízezret.

Aragcsi kiemelte: Irán nem akar háborút, de készen áll rá, ugyanakkor nyitott a párbeszédre is. Hozzátette: a tárgyalásoknak egyenlő jogokon és kölcsönös tiszteleten kell alapulnia.