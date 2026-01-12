Külföld
Folytatódnak a tüntetések Iránban
Magyarázkodnak az ország vezetői, akik terroristáknak tartják a tiltakozókat
Aragcsi szerint a tüntetés azzal a céllal vált erőszakossá, hogy ürügyet adjanak az Egyesült Államoknak a beavatkozásra.
A „terroristák” annak hatására vettek célba tüntetőket és a biztonsági erők tagjait, hogy Donald Trump amerikai elnök előzőleg katonai beavatkozással fenyegette meg Teheránt arra az esetre, ha a tüntetések erőszakba torkollnak – mondta a miniszter.
Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a csaknem két hete tartó tüntetések során legkevesebb 544-en vesztették életüket, túlnyomó többségükben tüntetők, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a tízezret.
Aragcsi kiemelte: Irán nem akar háborút, de készen áll rá, ugyanakkor nyitott a párbeszédre is. Hozzátette: a tárgyalásoknak egyenlő jogokon és kölcsönös tiszteleten kell alapulnia.