Egyetértés Irán és Grönland kérdésében

Egyebek mellett elítélik az iráni tüntetők elleni erőszakot, valamint aggodalmukat fejezik ki az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos lépései miatt - hangsúlyozta hétfőn Ljubljanában közös sajtótájékoztatón Tanja Fajon szlovén és Maxime Prévot belga külügyminiszter.

Prévot elmondta, hogy minisztériuma bekérette az iráni nagykövetet, és Fajon is közölte, hogy hasonló utasítást adott a szlovén tárcának. Fajon szerint az erőszak fokozódása növeli egy szélesebb térségi konfliktus kockázatát, és veszélyezteti a nemzetközi biztonságot.

A két külügyminiszter az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos törekvéseiről is egyeztetett. Egyetértettek abban, hogy egyetlen állam területi integritását sem szabad veszélyeztetni, és Washington biztonsági aggályaira a megoldást a NATO keretein belül kell keresni. Prévot hangsúlyozta: Európa kész közösen kezelni az északi térséggel kapcsolatos biztonsági kihívásokat, és az Egyesült Államok érdeke is a jó transzatlanti kapcsolatok fenntartása.

A találkozón szó esett a gázai helyzetről és az illegális izraeli telepépítések kérdéséről is. A felek emellett a kétoldalú kapcsolatok további erősítését sürgették, különös tekintettel a gazdasági együttműködésre és a hidrogéntechnológiák fejlesztésére.

Fajon és Prévot megerősítették támogatásukat az Európai Unió bővítése mellett, valamint kicserélték tapasztalataikat az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságáról. Szlovénia nemrég zárta le mandátumát, míg Belgium jelenleg pályázik a testületbe való bekerülésre.