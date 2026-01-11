Külföld
Trump: Amerika segítene Iránnak „szabaddá válni”
Az amerikai elnök nem először fenyegeti csapásokkal Teheránt a tüntetések erőszakos kezelése miatt
Trump a Truth Social-oldalán azt írta: Irán „talán soha nem látott módon” a szabadság felé tekint, és Washington kész támogatást nyújtani, de a további lépésekről nem közölt részleteket.
Korábban azt is kilátásba helyezte, hogy az USA csapásokat mérhet Irán területére, ha a hatóságok továbbra is fegyverrel lépnek fel a tüntetőkkel szemben. A demonstrációk a nemzeti valuta összeomlása és a gyors áremelkedés miatt indultak, a résztvevők a politikai rendszer megváltoztatását követelik, és egyesek állítólag azt is, hogy Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sah fia kerüljön hatalomra.