A frontra küldik a korrupcióellenes aktivistát

Így nem tud perelni és részt venni a tárgyalásokon

MH
 2025. december 25. csütörtök. 19:03
A „Zelenszkij elnök irányítása alatt álló erőszakszervezetek” a frontvonalra, a veszélyes Kupjanszk-Vuzlovij térségébe küldik, hogy akadályozzák jogi védekezését – állítja Vitalij Shabunin, a Korrupcióellenes Akcióközpont (AntAC) vezetője, aki jelenleg katonaként szolgál. A Facebook-bejegyzése szerint a parancs értelmében drónellenes hálókat kellene kihelyeznie a „kill-zónában”.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/NurPhoto/Andrzej Iwanczuk

Shabunin szerint a 43. gépesített dandár parancsnoksága felsőbb utasításra cselekszik. Úgy véli, az áthelyezés valódi célja, hogy megakadályozzák két folyamatban lévő ügyében:

  • Nem tudja felelősségre vonatni az Állami Nyomozó Irodát (DBR), amiért azok állítólag kiszivárogtatták privát fotóit.
  • Nem tud megjelenni azokon a tárgyalásokon, ahol a júliusban ellene indított, szerinte törvénytelen büntetőeljárásban védekezne.

„Feltételezem, hogy gyanús lett volna egyedül engem beküldeni a 10 kilométeres zónába, ezért három másik katonával fedezték az akciót” – írta a bejegyzésben.

Az aktivista részletesen beszámolt arról, kikkel osztották be a feladatra. Állítása szerint a drónelhárító hálók kihelyezésére kijelölt csapat tagjai komoly funkcionális korlátokkal küzdenek, bár az orvosi bizottság alkalmasnak minősítette őket:

  • egyiküknek hiányoznak az ujjai;
  • a másik hallássérült, így Shabunin szerint „az FPV-drónt csak a robbanás pillanatában hallaná meg”;
  • két társuk a sérüléseik miatt képtelen létrára mászni.

Shabunin hozzátette: a parancsnokság korábban – a DBR nyomására – engedély nélküli távollétet (SZCS) akart rábizonyítani egy olyan napon, amikor épp a saját bírósági tárgyalásán vett részt. Az aktivista júliusban kapott gyanúsítást a katonai szolgálat alóli kibúvás és csalás miatt; a nyomozók szerint úgy vett fel zsoldot, hogy nem tartózkodott az egységénél - írja a Kárpáthír.

