Izrael független fegyveripar létrehozásába fektet

Netanjahu szerint az elmúlt két év harcai során szerzett tapasztalatok miatt Izrael azon dolgozik, hogy fegyvergyártásában a lehető legnagyobb függetlenséget érje el. „A védelmi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel együtt jóváhagytam a következő évtizedre 350 milliárd sékelt egy független izraeli lőszergyártó ipar kiépítésére”- mondta akormányfő.

„Csökkenteni szeretnénk függésünket másoktól, a barátainkat is beleértve” - tette hozzá, miután az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország is különféle korlátozásokat vezetett be Izrael fegyvervásárlásaira a 2023. október 7-i terrortámadás miatt kitört kétéves háború idején. Ugyanakkor sok ország, köztük Németország is „egyre több rendszert akar tőlünk vásárolni” - mondta.

Az Iránnal való feszültséggel kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael „nem keres összecsapásokat, de minden lehetséges veszélyre nyitott szemmel figyel”. Netanjahu hangsúlyozta, hogy Izrael légi fölénye a Közel-Keleten nemzetbiztonságának egyik alappillére, amely a képzett pilótákon és „a világ legjobb repülőgépein” alapul.

Jiszrael Kac védelmi miniszter is beszédet mondott az ünnepségen, és elmondta, hogy „figyeli az Iránról szóló jelentéseket”, valamint hogy „a védelmi rendszer szorosan követi a fejleményeket”. „Egy dologban nincs vita - ami október 7-e előtt volt, az nem ismétlődhet meg. Nem engedhetjük meg, hogy Izraelt pusztító fenyegetések érjék”- tette hozzá.