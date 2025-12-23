Kihúzta a gyufát Trump

A frissen kinevezett Jeff Landry szerint Grönlandnak is nagyszerű lenne, ha az Egyesült Államokhoz tartozna.

Újabb szakaszába lépett a konfliktus Dánia és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump amerikai elnök Jeff Landry louisianai republikánus kormányzót kinevezte Grönlandért felelős különmegbízottnak. A BBC kérdésére Trump elmondta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra, és a szigetet Washingtonnak „meg kell szereznie” - írta a Mandiner. Landry X bejegyzésében kifejtette, hogy megtiszteltetés számára a kinevezés, majd hozzátette: „Donald Trumpnak igaza van, Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Ez szerinte mindkét fél számára „nagyszerű lenne”.”

Trump bejelentésére Koppenhágában dühösen reagáltak. Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette, hogy a szigetnek saját magának kell meghatároznia a jövőjét, valamint hogy tiszteletben kell tartani a területi integritását. Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter „mélyen felkavarónak” nevezte Landry kinevezését, és figyelmeztette Washingtont, hogy tartsa tiszteletben a dán szuverenitást.

„Amíg létezik a királyság, amely Dániából, a Feröer-szigetekből és Grönlandból áll, nem fogadhatunk el olyan lépéseket, amelyek aláássák területi integritásunkat”

– fogalmazott.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a terület nyitott az Egyesült Államokkal és más országokkal való együttműködésre, de csak kölcsönös tisztelet alapján.

Azt mondta: „Egy különleges követ kinevezése semmit sem változtat. Mi döntünk a saját jövőnkről. Grönland a grönlandiaké, és a területi integritást tiszteletben kell tartani.”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy X-bejegyzésben közölte, hogy az EU „teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland népével”.