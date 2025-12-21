Újabb csapásra készülhet Izrael Irán ellen

Izraeli tisztségviselők újabb Irán elleni csapások tervéről tájékoztathatják Donald Trump amerikai elnököt – közölte az NBC News bennfentes forrásokra és volt amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. A beszámoló szerint Jeruzsálemben attól tartanak, hogy Irán bővíti ballisztikusrakéta-gyártását és helyreállítja urándúsító kapacitásait, miközben újraindítaná a tárgyalásokat Washingtonnal.

Benjámin Netanjahu kormányfő és Donald Trump várhatóan december végén találkozhatnak Floridában, a Mar-a-Lago rezidencián. Az NBC News értesülései szerint Netanjahu a megbeszélésen a Teherán felől érkező fenyegetésre, köztük az Egyesült Államokat érintő kockázatokra hivatkozva sürgethet azonnali lépéseket, és bemutathatja, milyen formában venné igénybe Izrael az amerikai katonai támogatást. Júniusban, az előző iráni művelet előtt Izrael négy opciót tett Trump elé: az USA teljes kimaradása, korlátozott támogatás, közös hadművelet vagy önálló amerikai fellépés.

Az NBC News forrásai szerint most az nehezíti az izraeli lobbitevékenységet, hogy Irán érdeklődik a Washingtonnal folytatandó újabb tárgyalások iránt, ami szűkítheti az izraeli mozgásteret az amerikai politikában. Netanjahu hivatalosan december 29-re jelentett be találkozót Trump-pal, amelynek napirendjén a Gázai övezet jövője is szerepel. Trump egy újságírói kérdésre úgy fogalmazott: még nincs végleges megállapodás a találkozóról, „de ő szeretne velem találkozni”.

Izrael júniusban kiterjedt támadást hajtott végre Irán nukleáris és védelmi infrastruktúrája ellen, amelyhez az Egyesült Államok is csatlakozott. Az amerikai légierő bunkerromboló bombákkal és cirkálórakétákkal sújtotta a fordói, natanz-i és iszfaháni létesítményeket. Washington azt állította, hogy az iráni nukleáris programot gyakorlatilag megsemmisítették, a dúsított urán pedig az összedőlt létesítmények alatt rekedt. Teherán csak „súlyos károkról” beszélt, részleteket azonban nem hozott nyilvánosságra.

