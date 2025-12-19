Lejtmenetben Németország

Az év végére tovább romlottak a német munkaerőpiaci kilátások: a vállalatok óvatosabbá váltak az új felvételekkel, és többségük tovább csökkenti a létszámot – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet (Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) decemberi felméréséből.

Az ifo foglalkoztatási barométer 91,9 pontra esett a novemberi 92,5 pontról, ami a legalacsonyabb érték 2020 májusa, a koronavírus-járvány első hulláma óta.

Az iparban szinte valamennyi ágazat folytatja a létszámleépítést, különösen a ruházati gyártók terveznek további elbocsátásokat – mondta Klaus Wohlrabe, az ifo felméréseinek vezetője. A gyenge konjunktúra tovább fékezi a munkaerőpiacot.

A szolgáltatások területén és a kereskedelemben szintén visszafogott a hangulat: a cégek óvatosak az új felvételekkel, illetve kevesebb munkavállalóval számolnak. Az építőiparban a pozitív és negatív várakozások kiegyenlítik egymást, az ágazat összességében stabil létszámot tervez. Kedvezőbb kilátásokról számolt be ugyanakkor a turizmus és az üzleti tanácsadás, ahol a vállalatok jövőre több munkavállaló felvételét tervezik.

Németország – Európa legnagyobb gazdasága – két egymást követő évben zsugorodott. Az idei évben a szakértők szerint mindössze 0,1 százalékos növekedés várható, 2026-ban pedig 0,8-1,0 százalék közötti bővülés következhet, részben a több munkanapnak és az állami infrastrukturális, illetve védelmi beruházásoknak köszönhetően.

A Kiel-i Világgazdasági Intézet (IfW) előrejelzése szerint a következő években javulhat a munkaerőpiac: a foglalkoztatottak száma 2027-re meghaladhatja a 46,1 milliót a jelenlegi mintegy 45,98 millió után, miközben a munkanélküliségi ráta 6,3 százalékról 5,9 százalékra csökkenhet.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) októberi prognózisa szerint a fejlett ipari országok átlagosan 1,5 százalékos növekedést érnek el, Németország azonban továbbra is stagnál.