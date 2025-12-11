Nyílt háborúra készülhet az USA

Megalázó csapást mért Venezuelára ez Egyesült Államok azzal, hogy lefoglalta a latin-amerikai ország legnagyobb olajszállító tankerét. S hogy a baj ne legyen elég, szinte borítékolható, hogy Washington nem áll meg azon az úton, amelyre már akkor lépett rá, amikor elkezdte módszeresen elpusztítani Caracas drogcsempész hajóit...

Bombaként robbant csütörtökön a hír, mi szerint Donald Trump utasítására az amerikai haderő lecsapott a Venezuela legfőbb bevételi forrását biztosító olajbizniszre - azaz lefoglaltatta az ország egyik szupertankerét, a Skipper nevű nyersolajszállítót. A jármű az úgynevezett VLCC besorolásba esik, amely gyakorlatilag annyit tesz, hogy kétmilliónál is több hordó nyersolajat képes befogadni a gyomrába. (A sajtóinformációk szerint az elkobzás pillanatában 1,6 millió hordónyi fekete aranyat fuvarozott.) A Skipper guyanai zászló alatt hajózott - ugyanakkor kínos szépséghiba, hogy erről az érintett állam hivatalos szerve, azaz a Guyana Maritime Administration Department nem igazán tudott.

Magyarul mondva itt bizony nem csekélyke tódítás esete forog fönn.

A miheztartás végett érdemes azt is lejegyezni, hazánk napi olajtermelése olyan harmincezer, míg fogyasztása 155 ezer hordó körül jár, tehát a szóban forgó 1,6 milliós készlet igen sokáig elég lenne a szükségleteink finanszírozására. Arról nem is szólva, hogy manapság egy hordó, kicsit több, mint hatvan dollárba kerülő Brent-tel számolva pusztán a hajó beltartalma 97,6 millió dollárt, azaz 31,8 milliárd forint tesz ki. S ehhez hozzájön még maga a tanker értéke, illetve a veszteség, hogy e fuvarozóeszköz gyakorlatilag elveszett Venezuela számára.

Igaz ami igaz, az USA és Magyarország nem egy pénzügyi/GDP liga, de ettől még áll, arrafelé is jól jön egy efféle zsíros ajándék. Utóbbira adott példát a kiváló üzleti érzékéről ismert Donald Trump, amikor arra a kérdésre, hogy mit terveznek a cuccal tömören azt felelte: „Gondolom megtartjuk".

Az pedig már csak amolyan keserű hab a tortán, hogy borítékolható, az USA nem áll meg. Azaz lesz még bőven, akár ennél durvább folyománya is a Washington és Caracas közötti csörtének. Természetesen Venezuela sem kell, hogy tétlen maradjon - így például megpróbálhat lelőni olyan amerikai harci gépeket, melyek az ország fölött a Washington által bevezetett légtérzárat ellenőrzik.

A „megszállás pillanata Fotó: AFP/US Attorney General Pam Bondi's X account/Handout

A latin-amerikai állam nagyjából százezer fős hadereje Budapestről nézve ugyan jelentősnek tűnhet, de ugye a papír türelmes, bármit elvisel, amit rárónak. Az állam - „hála" Nicolas Maduro korrupt rendszerének - permanens és egyre posványosabb válságban él, így eleve alig jut forrás a katonai rendszerek életben tartására. Az infláció az eget ostromolja, s nem csak élelmiszerekből, de a gyógyszerekből, iható vízből és a fajsúlyosabb közszükségleti cikkekből is durva hiány mutatkozik. E mellett a mindennapokat áram- és üzemanyaghiány jellemzi. Utóbbi pedig azért pikáns paradoxon, mert a föld mélye amúgy dugig van nyersolajjal, olyannyira, hogy a világ egyik legnagyobb bizonyított készlete hever a nép talpa alatt.

Csak éppen ezt a tételt az elképzelhetetlenül korrupt, csapnivaló műszaki színvonalon dolgozó állami tulajdonú Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) kezeli, amely gyakorlatilag nem más, mint Nicolas Maduro és drogterjesztésben érdekelt hívei házipénztáraként üzemel.

A fotó nem adja vissza a pontos méreteket, de ezen a hajón több mint kétmillió hordó kőolaj fér el Fotó: AFP/US Attorney General Pam Bondi's X account/Handout

Visszakanyarodva Venezuela katonai lehetőségeire, bár azok kétségtelenül eléggé korlátozottak, de ennek ellenére képesek lennének kellemetlenséget okozni. Kérdés persze, hogy az USA valóban tervez-e a közeljövőben szárazföldi hadműveleteket vagy (egyelőre) megelégszik a drogcsempészek módszeres elpusztításával, a légtérzár fenntartásával és esetleg újabb tankerek lefoglalásával. Ha az utóbbi mellett szavazna, akkor azzal valójában úgy lökné a pénzügyi szakadékba Caracast, hogy egyetlen katonájának sem muszáj ott partra szállnia...