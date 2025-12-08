Missziós honvédeknél járt Sulyok Tamás

Magyarországnak elkötelezett, bátor, a hazához mindhalálig hűséges honvédekre van szüksége – hangsúlyozta a köztársasági elnök a Pristinában szolgáló magyar kontingens katonáinak rendezett gyűlésen. Hozzátette: különösen az olyan időkben értékelődik fel az elkötelezett katona, amikor az áldozatvállalás, a kitartás, a hűség nem feltétlenül mutatkozik a legnagyobb értéknek.

Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek – mutatott rá Sulyok Tamás, megjegyezve: Önök itt a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma – fogalmazott az államfő.