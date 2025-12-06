Irán több rakétát is tesztel

Irán figyelmezteti az amerikai hadihajókat, hogy ne provokálják az országot a nagyszabású katonai gyakorlatok során.

Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) hadihajói és a Basij félkatonai erő gyorsnaszádjai bevetésre készen állnak

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete felszólította az amerikai hadihajókat, hogy tartsák távol magukat a folyamatban lévő katonai gyakorlatoktól. A nagyszabású gyakorlat, amely a Perzsa-öbölre, a Hormuz-szorosra és az Ománi-öbölre terjed ki, Irán védelmi készenlétét és elrettentő erejét hivatott demonstrálni.

A Newsweek szerint Teherán kijelentette, hogy a figyelmeztetés célja a szuverén vizeinek provokációk és fenyegetések elleni védelme.

Több rakétát is kilőttek

A „Schahid Mohammad Nazeri” nevű gyakorlat csütörtökön kezdődött, és a Newsweek szerint új, mesterséges intelligenciával támogatott katonai rendszereket tesztel.

A Washington Post szerint rakétákat is kilőttek, köztük a Qadr-110, Qadr-380 és Ghadir típusokat, amelyek hatótávolsága akár 2000 kilométer is lehet, valamint egy 303 nevű ballisztikus rakétát. A televíziós felvételek a repülőgép-rakéták kilövését mutatják.

Manőverek röviddel a bahreini csúcstalálkozó után

A manőverek röviddel a Bahreinben tartott Öböl-együttműködési Tanács csúcstalálkozója után zajlanak, amelyen az Egyesült Arab Emírségek megismételte igényét három vitatott szigetre a Perzsa-öbölben.

Teherán határozottan elutasítja ezeket a követeléseket, és az szigeteket iráni területnek tekinti. A Hormuz-szoros stratégiailag fontos vízi út a globális olajkereskedelem számára, ezért a régióban bekövetkező bármilyen eszkaláció globális hatással járhat.