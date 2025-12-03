2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Sulyok Tamás: a visegrádi csoport együttműködése a közép-európai stabilitás fontos pillére

A magyar közársasági elnök szerdán találkozott a V4-es tagállamok vezetőivel

MH/ MTI
 2025. december 3. szerda. 17:14
A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére – mondta sajtónyilatkozatában Sulyok Tamás köztársasági szerdán, miután megbeszélést folytatott a Visegrádi Négyek (V4) együttműködés államfőivel Esztergomban.

Sulyok Tamás: a visegrádi csoport együttműködése a közép-európai stabilitás fontos pillére
Sulyok Tamás megbeszélést folytatott a Visegrádi Négyek államfőivel Esztergomban
Fotó: Facebook/Dr. Sulyok Tamás

A magyar államfő emlékeztetett: történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, s ma is közös kihívásokkal nézünk szembe gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt.

„Ha azt akarjuk, hogy térségünk a világ egyik legbiztonságosabb és legversenyképesebb régiója legyen, akkor a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája” – hangsúlyozta Sulyok Tamás. Az államfő elmondta: a szerdai egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása.

