Sulyok Tamás: a visegrádi csoport együttműködése a közép-európai stabilitás fontos pillére
A magyar közársasági elnök szerdán találkozott a V4-es tagállamok vezetőivel
A magyar államfő emlékeztetett: történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, s ma is közös kihívásokkal nézünk szembe gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt.
„Ha azt akarjuk, hogy térségünk a világ egyik legbiztonságosabb és legversenyképesebb régiója legyen, akkor a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája” – hangsúlyozta Sulyok Tamás. Az államfő elmondta: a szerdai egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása.