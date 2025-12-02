Orosz tartályhajót ért támadás

Támadás ért egy Oroszországból Georgiába tartó, napraforgóolajjal megrakott, orosz lobogó alatt közlekedő tartályhajót Törökország partjainak közelében, de 13 fős legénysége sértetlen maradt - közölte kedden a török tengeri hatóság.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat által közzétett felvételek tengeri dróntámadásokat örökítettek meg a Fekete-tengeren tartózkodó tankerek ellen, amelyekről Kijev úgy véli, hogy szankcionált orosz olajat szállítottak. A két tankert robbanások rázták meg török ​​vizeken 2025. november 29-én késő este és kora reggel

A Midvolga-2 nevű hajó azt jelentette, hogy 130 kilométerre a török partoktól támadás érte, de nem kért segítséget, és tovább halad Törökország Sinop kikötője felé – közölte a török tengerészeti igazgatóság.

A hatóság további részleteket nem közölt. Az NTV török magántelevízió televízió szerint a támadás egy kamikaze drón részéről érte a hajót.

A támadásról kérdezett török tisztviselő azt mondta, hogy „a szükséges üzeneteket továbbították az érintett feleknek, beleértve az ukrán hatóságokat is”.

Az Orosz Kereskedelmi Tengeri Flotta (Roszmorflot) a TASZSZ hírügynökségnek megerősítette az értesülést. Tájékoztatása szerint „december 2-án 8 órakor érkezett bejelentés arról, hogy a Fekete-tengeren egy pilóta nélküli légi jármű megtámadta a Midvolga-2 nevű orosz hajót. A hajótest kisebb mértékben megrongálódott, de nem szivárog a víz” – közölték. A hajóval és a tulajdonossal felvették a kapcsolatot. „A hajó önállóan halad a (török) Sinop kikötő felé. Nincs sérült” – tették hozzá a Roszmorflotnál.

Pénteken ukrán haditengerészeti drónok eltaláltak két, Ukrajna és néhány nyugati szövetségese által szankcionált tartályhajót a Fekete-tengeren, miközben azok egy orosz kikötőbe tartottak, hogy külföldi piacokra szánt olajat rakodjanak fel. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn kijelentette, hogy a kereskedelmi hajók elleni támadások a Fekete-tengeren elfogadhatatlanok, és figyelmeztetést adott ki „minden érintett félnek”.