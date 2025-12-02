Külföld
Orosz tartályhajót ért támadás
Törökország partjainál történt az incidens
A Midvolga-2 nevű hajó azt jelentette, hogy 130 kilométerre a török partoktól támadás érte, de nem kért segítséget, és tovább halad Törökország Sinop kikötője felé – közölte a török tengerészeti igazgatóság.
A hatóság további részleteket nem közölt. Az NTV török magántelevízió televízió szerint a támadás egy kamikaze drón részéről érte a hajót.
A támadásról kérdezett török tisztviselő azt mondta, hogy „a szükséges üzeneteket továbbították az érintett feleknek, beleértve az ukrán hatóságokat is”.
Az Orosz Kereskedelmi Tengeri Flotta (Roszmorflot) a TASZSZ hírügynökségnek megerősítette az értesülést. Tájékoztatása szerint „december 2-án 8 órakor érkezett bejelentés arról, hogy a Fekete-tengeren egy pilóta nélküli légi jármű megtámadta a Midvolga-2 nevű orosz hajót. A hajótest kisebb mértékben megrongálódott, de nem szivárog a víz” – közölték. A hajóval és a tulajdonossal felvették a kapcsolatot. „A hajó önállóan halad a (török) Sinop kikötő felé. Nincs sérült” – tették hozzá a Roszmorflotnál.
Pénteken ukrán haditengerészeti drónok eltaláltak két, Ukrajna és néhány nyugati szövetségese által szankcionált tartályhajót a Fekete-tengeren, miközben azok egy orosz kikötőbe tartottak, hogy külföldi piacokra szánt olajat rakodjanak fel. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn kijelentette, hogy a kereskedelmi hajók elleni támadások a Fekete-tengeren elfogadhatatlanok, és figyelmeztetést adott ki „minden érintett félnek”.