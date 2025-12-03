Donald Trump kegyelmet adott a hondurasi exelnöknek

Donald Trump amerikai elnök kegyelmet adott Juan Orlando Hernández volt hondurasi államfőnek, akire tavaly kábítószer-kereskedelem és lőfegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt 45 évi börtönbüntetést szabott ki egy amerikai bíróság; a hírt Hernández felesége jelentette be kedden.

Ana García a közösségi médiában közzétett üzenetében azt írta: férje már elhagyta a börtönt, hírügynökségek pedig az amerikai szövetségi börtönnyilvántartás adatai alapján azt jelentették, hogy az egykori elnök hétfőn szabadult.

Az elnöki tisztséget 2014-től 2022-ig betöltő Hernándezt 2022-ben tartóztatták le, nem sokkal azt követően, hogy átadta a hatalmat utódjának, Xiomara Castrónak, majd azzal vádolták meg, hogy több millió dollárt fogadott el drogcsempészektől cserébe azért, hogy biztosítsa az Egyesült Államokba szánt kokainszállítmányok útját, és hivatali ideje alatt az ő megvesztegetése révén több tonna kokain érkezett Hondurasba légi és tengeri úton Kolumbiából és Venezuelából.

Trump korábban azt mondta, hogy elődje, Joe Biden és az akkori vezetés "csapdát állított" Hernándeznek.