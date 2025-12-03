Külföld
Donald Trump kegyelmet adott a hondurasi exelnöknek
Szerinte Biden csapdát állított Hernandeznek
Ana García a közösségi médiában közzétett üzenetében azt írta: férje már elhagyta a börtönt, hírügynökségek pedig az amerikai szövetségi börtönnyilvántartás adatai alapján azt jelentették, hogy az egykori elnök hétfőn szabadult.
Az elnöki tisztséget 2014-től 2022-ig betöltő Hernándezt 2022-ben tartóztatták le, nem sokkal azt követően, hogy átadta a hatalmat utódjának, Xiomara Castrónak, majd azzal vádolták meg, hogy több millió dollárt fogadott el drogcsempészektől cserébe azért, hogy biztosítsa az Egyesült Államokba szánt kokainszállítmányok útját, és hivatali ideje alatt az ő megvesztegetése révén több tonna kokain érkezett Hondurasba légi és tengeri úton Kolumbiából és Venezuelából.
Trump korábban azt mondta, hogy elődje, Joe Biden és az akkori vezetés "csapdát állított" Hernándeznek.