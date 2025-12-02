Kölnben modelleznék az űrlétet

Résztvevőket keres a űrkutatás német űr- és légiforgalmi központ egy, az ESA európai űrhivatal által kezdeményezett tanulmányi projekthez, amelynek keretében hat embert 100 napra szigetelnének a külvilágtól egy kölni laborban.

A projekt 2026 év elején indulna. Párhuzamosan a DLR egy 60 napos, ágyhoz kötött tanulmányhoz is résztvevőket keres a súlytalanság szimulációjához. Az izolációs kísérletben résztvevőket 23 ezer euróval (8,75 millió forint) díjazzák. Felsőfokú végzettséggel, megfelelő fizikai erőnléttel és nagyon jó angoltudással rendelkező, 25 és 55 év közötti emberek jelentkezhetnek december 12-ig a dlr-probandensuche.de honlapon keresztül.

A 100 napos elszigeteltségben a kísérleti alanyoknak egy szimulált űrállomás fedélzetén kell élniük szigorú napi rutinnal. Közösen kell dolgozniuk feladatok megoldásán, sportolniuk, és az űrállomásról gondoskodniuk. A kísérletek eredményei az űrhajósokat hivatottak majd segíteni felkészülni a hosszú távú űrmissziókra.

„A jövőbeli űrmissziók olyan távoli célokat fognak kitűzni, mint a Hold és a Mars” - közölte a tanulmányt vezető Amelie Therre. Ehhez viszont szükséges az extrém körülmények hatását tanulmányozni az egészségre, viselkedésre és teljesítményre - tette hozzá. Az ágyhoz kötött tanulmány ugyanakkor annak vizsgálatára hivatott, hogy miként lehet ellenállni a súlytalanság következtében előálló testi hatásoknak. Ennek során a kutatók olyan különleges ágyakkal dolgoznak, amelyek a fej irányába 6 fokos dőlésszöggel rendelkeznek. Ezzel a súlytalansághoz hasonló élettani hatást érnek el.