Új háború törhet ki az év vége előtt a Közel-Keleten

Egyre több jel utal arra, hogy Izrael újabb, a korábbinál is kiterjedtebb katonai offenzívára készülhet még 2025 vége előtt – írta az Euronews .

A beszámoló szerint az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban egyre nagyobb mennyiségben és egyre fejlettebb fegyvereket szállít Izraelnek. Egy több mint 10 milliárd dollár értékű szerződés végrehajtását felgyorsították, amely lőszerekre és légvédelmi rendszerekre is kiterjed.

Iránban mindezt úgy értékelik, hogy Izrael egy új támadási fázis előkészítésén dolgozik. A jelentések szerint Washington közben fokozódó nyomást gyakorol Bejrútra is, hogy fegyverezzék le a Hezbollahot, és informálisan egy 60 napos határidőt szabtak a szervezet katonai képességeinek visszafogására.

A közelmúltban Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter Bagdadba utazott, ahol azt az üzenetet közvetítette: bármilyen, iráni támadásra adott iraki válaszlépést az Egyesült Államok is támogatná.

Megfigyelők szerint a következő izraeli offenzíva nemcsak időben lehet közelebb, hanem kiterjedtebb és technológiailag is összetettebb lehet, mint a júniusi 12 napos konfliktus. Izraelben attól tartanak, hogy egy későbbi támadás Iránnak több időt adna a korábbi összecsapás során feltárt gyengeségek kijavítására.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az iráni volt elnök, Hassan Rohani nyilvánosan figyelmeztetett egy újabb izraeli és amerikai támadás veszélyére. Egy volt miniszterek előtt tartott beszédében kijelentette: Izrael „erős és veszélyes ellenség”, miközben Irán jelenleg nem rendelkezik „széles körű elrettentő képességgel” a térségben.

Szerinte a korábbi háború megmutatta, hogy valójában technológiai háborúról van szó, és Iránnak ezen a téren jelentős lemaradása van. Rohani úgy fogalmazott: ma már a távolság sem jelent valódi védelmet, hiszen a légi utántöltés miatt „az égbolt Iránig a ellenség számára biztonságossá vált”.

A volt elnök arra is figyelmeztetett: a legnagyobb politikai árulás az, ha egy vezetés elhiteti a saját társadalmával, hogy minden rendben van, miközben alábecsüli az ellenfelet és túlértékeli saját erejét.