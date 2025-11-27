XIV. Leó pápa a béke és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta

XIV. Leó pápa az ankarai elnöki könyvtárban mondott csütörtöki beszédében felszólította a török vezetést, hogy váljon „a stabilitás és a béke erőforrásává” a feszült nemzetközi helyzet közepette.

A világ különösen feszült és bizonytalan időszakát éli, ahol egyre nagyobb veszélyt jelentenek az igazságot és a békét eltipró ambíciók és döntések - vélekedett a pápa a politikai és vallási vezetők előtt mondott csütörtöki beszédében.

Úgy fogalmazott: az erőpolitikára épülő stratégiák világszerte csak tovább gerjesztik a konfliktusokat, ezért nagy szükség van olyanokra, akik előmozdítják a népek közötti párbeszédet. A pápa Törökország Nyugat és Kelet közötti történelmi közvetítő szerepét méltatva hangsúlyozta: „Legyen Törökország a stabilitás és a népek közötti közeledés forrása az igazságos és tartós béke szolgálatában”.

Recep Tayyip Erdogan török elnök beszédében a pápa „éleslátását” méltatta a palesztin nép helyzetével kapcsolatban. „Tartozunk az igazsággal a palesztin népnek, és ennek alapja az 1967-es határokra épülő kétállami megoldás mielőbbi megvalósítása és Jeruzsálem történelmi státuszának megőrzése” - jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy a palesztin nép helyzete továbbra is a térség békéjének egyik központi kérdése, és azonnali lépéseket sürgetett a gázai tűzszünet megerősítéséhez, a civilek védelméhez és a humanitárius segélyek akadálytalan bejuttatásához.

Erdogan a muszlim közösségeket érő növekvő előítéletekre is figyelmeztetett. Meglátása szerint a muszlimellenes hangulat felerősödéséhez a populista politikusok retorikája, a médiában terjedő sztereotípiák és a közösségi platformokon megjelenő uszító tartalmak is jelentősen hozzájárulnak.

A török elnök jelentősnek nevezte XIV. Leó pápának az ukrajnai békére és a háború diplomáciai rendezésére irányuló felhívásait is.

Üdvözölte, hogy a pápa pénteken ellátogat az isztambuli Kék Mecsetbe is, amit a muszlimokkal folytatott „őszinte és építő párbeszéd” szimbolikus lépéseként értékelt.