Háborút akarnak az EU vezetői

Menczer Tamás közölte: „Trump béketervet készít. Brüsszel háborús tervet. Mi Trump és a béke mellett vagyunk, és készen állunk a Budapesti Békecsúcsra”. A kommunikációs igazgató a közösségi oldalán közzétett egy videót, amelyen Ursula von der Leyen arról beszél: egyértelmű, hogy támogatni kell Ukrajnát, és biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges pénzügyi forrásokat. „Friss!!! Hallgasd meg von der Leyent! És nézd meg Webert! Itt az igazság. Nem akarnak békét. Háborút akarnak” - kommentálta a bejátszást Menczer Tamás.

Kiemelte: von der Leyen és Weber hatalmas összegeket, újabb 135 milliárd eurót küldenének Ukrajnába. „A mi álláspontunk világos, Orbán Viktor meg is írta von der Leyennek: a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába” - szögezte le a kommunikációs igazgató. Rögzítette: nem támogatják, hogy Brüsszel bármilyen formában pénzt küldjön Ukrajnába. „Az ukrán háborús maffia miatt vizsgálatot várunk és támogatunk az eddig elküldött 180 milliárd euróval kapcsolatban” - tette hozzá.