Sulyok Tamás képviseli Magyarországot az EU-Afrika csúcstalálkozón
Az államfő a "Béke, biztonság és kormányzás" témában szólal fel
Sulyok Tamás köztársasági elnök
Fotó: Facebook/Dr. Sulyok Tamás
A közlemény szerint az állam- és kormányfői szintű találkozó célja, hogy a stratégiai partnerség keretében biztosítsa és fenntartsa a rendszeres és folyamatos párbeszédet a két kontinens országait érintő legfontosabb ügyekben, kihívásokban.
Sulyok Tamás hétfőtől vesz részt a 7. EU-Afrika csúcstalálkozón.
Az egyeztetésen 15 év után képviseli újra köztársasági elnök Magyarországot.