Sulyok Tamás képviseli Magyarországot az EU-Afrika csúcstalálkozón

Az államfő a "Béke, biztonság és kormányzás" témában szólal fel

MH/MTI
 2025. november 24. hétfő. 0:11
Sulyok Tamás köztársasági elnök képviseli Magyarországot az Európai Unió és az Afrikai Unió Angola fővárosában, Luandában tartott csúcstalálkozóján - közölte a Sándor-palota, az államfő hivatala vasárnap.

Sulyok Tamás képviseli Magyarországot az EU-Afrika csúcstalálkozón
Sulyok Tamás köztársasági elnök
Fotó: Facebook/Dr. Sulyok Tamás

A közlemény szerint az állam- és kormányfői szintű találkozó célja, hogy a stratégiai partnerség keretében biztosítsa és fenntartsa a rendszeres és folyamatos párbeszédet a két kontinens országait érintő legfontosabb ügyekben, kihívásokban.

Sulyok Tamás hétfőtől vesz részt a 7. EU-Afrika csúcstalálkozón.

Az egyeztetésen 15 év után képviseli újra köztársasági elnök Magyarországot.

