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Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen

Nagyon magas az idei vízfogyasztás

Krónika
  • 2026.06.24. - 19:46
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Július 28-án, kedden már 30 fok feletti hőmérséklet is előfordulhat - képünk illusztrációAFP/Anadolu/Anadolu Agency/Robert Nemeti
MH/MTI
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Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak – közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) azt közölte: a rendkívüli hőség és az aszály miatt már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. A Zalavíz Zrt. szerint a tavalyi, szintén problémás nyárnál is jóval magasabb az idei vízfogyasztás, ezért Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozás lépett életbe.

Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, automata öntözőberendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék töltése.

Felfüggesztik a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást, a strandok esetében pedig át kell ütemezni medencék vízcseréit. Ez utóbbi kapcsán a polgármester jelezte: Zalaegerszegen a városi strandnak és az AquaCitynek saját kútjai vannak, így ez rájuk nem érvényes.

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A kánikulára való tekintettel a Zalavíznek, a város intézményeinek és cégeinek összefogásával a Dísz téren ingyenes vízosztást szerveznek a következő napokra - jelezte a polgármester.

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