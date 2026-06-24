Magzatkárosító oldószert találtak a komáromi ipari park víztározójában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Tájékoztatásuk szerint az Ébresztő, Komárom! civil csoport június elején kereste meg a Greenpeace-t, mert a komáromi ipari park víztározójában tucatnyi nagytestű haltetemet láttak a vízfelszínen és a nádas mellett. A helyiek elmondása szerint, ha a tó megtelik, innen a Dunába emelik át a vizet. A szokatlan jelenség miatt június 8-án mintát vettek a víztározóból, majd ezt a mintát a Greenpeace segítségével akkreditált laboratóriumban vizsgáltatták be, többféle anyagra.

A vizsgálat során az akkumulátorgyártás során használt oldószert, N-metil-pirrolidont találtak a mintákban. Az ipari park területén működik többek között a JWH NMP-feldolgozó üzeme, az Enchem Hungary Kft. elektrolitgyára, illetve az SK On és az SK Battery akkumulátorgyárak.

A Greenpeace szerint a jelenlegi szabályozás hiányosságát mutatja, hogy az NMP-nek nincs vizekre (sem felszíni, sem felszín alattiakra) vonatkoztatható határértéke.