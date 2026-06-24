Korlátozták az ivóvízhasználatot a nyíregyházi kórház egyes épületeiben

Megelőző intézkedéseket vezettek be a vízhasználattal kapcsolatban a nyíregyházi Jósa András Tagkórház egyes épületeiben, miután a vízminőségi ellenőrzések "mikrobiológiai eltéréseket" azonosítottak a kórház vízhálózatában - közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház szerdán.
Mint írták, az elvégzett vízminőség-ellenőrzések során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan "mikrobiológiai eltéréseket" azonosítottak, amelyek indokolttá tették a megelőző intézkedések azonnali bevezetését, amelyek a nyíregyházi gyógyintézmény Cardiovascularis Centrumát (CVC), valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik.
A közlemény szerint az intézmény a vizsgálati eredmények kézhezvételét követően haladéktalanul megtette a szükséges szakmai és műszaki intézkedéseket.
"Az érintett területeken a vízhasználatot a vonatkozó előírásoknak megfelelően korlátoztuk, alternatív megoldásokat biztosítottunk, valamint megkezdtük a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat" - írták.
Hozzátették: a kórház munkatársai az ilyen helyzetben megkövetelt betegellátási higiénés eljárásokat alkalmazzák, így a betegellátás folyamatos és biztonságos, valamint minden szükséges intézkedést megtesznek a betegek és a hozzátartozók egészsége védelmében.
A bevezetett intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és munkatársak egészségének legmagasabb szintű védelme - írták.
A közlemény kiemelte: a kialakult helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, együttműködnek a hatóságokkal, és a szükséges beavatkozásokat a hatósági és szakmai előírásoknak megfelelően végzik el.