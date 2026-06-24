Korlátozták az ivóvízhasználatot a nyíregyházi kórház egyes épületeiben

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Megelőző intézkedéseket vezettek be a vízhasználattal kapcsolatban a nyíregyházi Jósa András Tagkórház egyes épületeiben, miután a vízminőségi ellenőrzések "mikrobiológiai eltéréseket" azonosítottak a kórház vízhálózatában - közölte honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház szerdán.

Mint írták, az elvégzett vízminőség-ellenőrzések során a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan "mikrobiológiai eltéréseket" azonosítottak, amelyek indokolttá tették a megelőző intézkedések azonnali bevezetését, amelyek a nyíregyházi gyógyintézmény Cardiovascularis Centrumát (CVC), valamint a sebészeti, a rehabilitációs és a belgyógyászati tömbök épületeit érintik.

A közlemény szerint az intézmény a vizsgálati eredmények kézhezvételét követően haladéktalanul megtette a szükséges szakmai és műszaki intézkedéseket.

"Az érintett területeken a vízhasználatot a vonatkozó előírásoknak megfelelően korlátoztuk, alternatív megoldásokat biztosítottunk, valamint megkezdtük a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat" - írták.