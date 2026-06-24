Keményen büntetik a medvéket etető turistákat

Egyre több a baj az egyik legnépszerűbb útszakasszal Erdélyben. Mármint nem magával az aszfaltcsíkkal, hanem a felelőtlen turistákkal.

Az Argeș és Szeben megyét a Fogarasi-havasokon keresztül összekötő Transzfogaras méltán Erdély egyik leglátványosabb része. A 150 kilométeres aszfaltcsík mentén azonban rengeteg a medve és sok állat annyira megszokta a gépkocsiforgalom és az emberek közelségét, hogy azok szó szerint a partvonalon koldulnak élelemért - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, A sok meggondolatlan turista pedig vagy az autó ablakából, vagy pedig a kocsiból kiszállva gyakran a kezéből élelmezi a kiszámíthatatlan medvéket, holott ezt a törvény szigorúan tiltja.

A Romsilva kedden közölte, az Argeș megyei erdészeti hivatal az utóbbi hetekben összesen 50 ezer lej (3,4 millió forint) értékben szabott ki pénzbírságot. A megye prefektusi hivatala május végén adott ki rendeletet a tilalom betartásának ellenőrzéséről, azóta a hivatal munkatársai más hatóságokkal együtt járőröznek a térségben, hogy megakadályozzák a medvék etetését A Romsilva emlékeztet, a szabadon élő vadállatok kosztoltatása tilos és akár 30 ezer lejes pénzbírsággal is büntethető.