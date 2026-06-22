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Nagy késésekkel közlekednek a vonatok a győri fővonalon

Akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban

Krónika
  • 2026.06.22. - 07:18
vonat, busz
Egyre többen már nemcsak a napi ingázáshoz, hanem a kikapcsolódáshoz, kiránduláshoz is a MÁV-csoportot veszik igénybeFacebook/Hegyi Zsolt
MH
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Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok - közölte a Mávinform hétfő reggel. A társaság közlése szerint a nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé, Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.

Az S10-es vonatok megosztva, a Déli pályaudvar és Biatorbágy, valamint Bicske és Győr között közlekednek, míg Biatorbágy és Bicske között pótlóbuszok járnak. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.

A fennakadás végéig a BKK az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket, a győri fővonalon pedig ez idő alatt valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető - közölték.

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