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Délelőtt nyugodt, napos idő lesz, majd heves zivatarok érkeznek

A felhős részeken csökken a felhőzet és a nap első felében még általában gyengén felhős, napos idő várható

Krónika
  • 2026.06.22. - 06:38
vihar zápor zivatar jégeső eső felhőszakadás nyári zápor időjárás
Képünk illusztrációMH archív/Csudai Sándor
MH
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A déli óráktól egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar - nagyobb számban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre. Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti! Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödhet - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott prognózisában.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 35 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Az orvosmeteorológus szerint nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhetnek. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre!

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