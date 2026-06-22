Délelőtt nyugodt, napos idő lesz, majd heves zivatarok érkeznek

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A déli óráktól egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar - nagyobb számban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre. Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti! Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödhet - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott prognózisában.