Délelőtt nyugodt, napos idő lesz, majd heves zivatarok érkeznek

A déli óráktól egyre többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több helyen, akár több hullámban is valószínű zápor, zivatar - nagyobb számban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre. Az intenzív csapadékgócokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti! Zivataroktól függetlenül az északias szél főleg a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödhet - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott prognózisában.
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 35 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.
Fronthatás nincs, de a hőség folytatódik. Az orvosmeteorológus szerint nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhetnek. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre!