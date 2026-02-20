Halálos csapda lett a Bajkál-tó jege

Beszakadt a szibériai Bajkál-tó jege egy csoport kínai turista alatt, a balesetben az első hírek szerint nyolc ember meghalt - közölte Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója pénteken a Telegramon.

A turisták egy UAZ terepjáróval tartottak a Bajkál-tó jegén a tó legnagyobb szigetére, a Bajkál szívének nevezett Olhon-szigetre, amikor beszakadt alattuk a jég. Egy embernek sikerült megmenekülnie, de a jármű vezetője és hét utas feltehetően életét vesztette.

Kobzev bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy az Olhon-sziget felé vezető szakaszon nem engedélyezett az autózás a Bajkál-tó jegén. A hatóságok gondatlanság címén vizsgálatot indítottak, az áldozatokat keresik.