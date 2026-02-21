2026. február 21., szombat

Krónika

A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben

MH/MTI
 2026. február 21. szombat. 3:31
Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében életét vesztette két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban – közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség.

Életét vesztette két magyar munkás egy ausztriai munkahelyi balesetben
Két magyar munkás vesztette életét az ausztriai ipari üzemben (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/APA-PictureDesk/Johann Schwarz

A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat.

A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

