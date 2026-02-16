Krónika
Tűz volt Szegeden
A Madzsar József Kollégiumban senki sem sérült meg
Fotó: Szeged365 fb oldala
A Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a tűzeset a Madzsar József Kollégiumban történt. Senki sem sérült meg, a kollégiumban tartózkodó diákok biztonságban vannak. Az érintett hallgatók elhelyezését a szomszédos Herman Ottó Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, valamint a Károlyi Mihály Kollégium épületeiben biztosítják.
Az oktatást érintő bármilyen változásról a hallgatókat előzetesen értesítik, a szokásos módon, a CooSpace felületén. Az egyetem azonnal megkezdi a helyreállítást - áll a közleményben.