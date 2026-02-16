2026. február 17., kedd

Krónika

Tűz volt Szegeden

A Madzsar József Kollégiumban senki sem sérült meg

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 20:44
Frissítve: 2026. február 17. 1:00
Tűz ütött ki egy kollégium hatodik emeletén Szegeden, a Bal fasoron hétfőn későn délután - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A lángok egy helyiséget érintettek, amit a szegedi hivatásos tűzoltók oltottak el.

Fotó: Szeged365 fb oldala

A Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a tűzeset a Madzsar József Kollégiumban történt. Senki sem sérült meg, a kollégiumban tartózkodó diákok biztonságban vannak. Az érintett hallgatók elhelyezését a szomszédos Herman Ottó Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, valamint a Károlyi Mihály Kollégium épületeiben biztosítják.

Az oktatást érintő bármilyen változásról a hallgatókat előzetesen értesítik, a szokásos módon, a CooSpace felületén. Az egyetem azonnal megkezdi a helyreállítást - áll a közleményben.

