Eső, havas eső, gyenge havazás, de erős szél is előfordulhat

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű

 2026. február 10. kedd. 6:39
Inkább csak kevés helyen és kis eséllyel szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet. Egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék - eső, havas eső, hóesés egyaránt - , amely délután ott is megszűnik a legtöbb helyen.

Eső, havas eső, gyenge havazás, de erős szél is előfordulhat
Eső, havas eső, gyenge havazás, de erős szél is előfordulhat február 10-én - Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Ying Tang

A déli, délkeleti szelet napközben már több helyen élénk, főleg a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között várható. Késő estére többnyire 0 és +5 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet keddre kiadott előrejelzésében.

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.

