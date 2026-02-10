Krónika
Eső, havas eső, gyenge havazás, de erős szél is előfordulhat
Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű
Eső, havas eső, gyenge havazás, de erős szél is előfordulhat február 10-én - Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Ying Tang
A déli, délkeleti szelet napközben már több helyen élénk, főleg a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között várható. Késő estére többnyire 0 és +5 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet keddre kiadott előrejelzésében.
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.