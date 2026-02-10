Erőszakos tüntetések törtek ki az albán fővárosban

A Tirana főterén összegyűlt tüntetők zászlókat és transzparenseket lengettek, és azt skandálták, hogy "Rama, menj haza, korrupt kormányodnak le kell mondania!". Egyesek gyújtópalackokat hajigáltak kormányzati épületekre, a rendőrség pedig vízágyúkat vetett be tömegoszlatásra.

A tiltakozások decemberben kezdődtek Albániában, miután a korrupciós ügyekre szakosodott albán ügyészség (SPAK) vádat emelt Belinda Balluku miniszterelnök-helyettes ellen, amiért gyanú szerint korábbi, infrastrukturális miniszteri minőségében törvénytelenül befolyásolt egy közbeszerzési ügyet az általa támogatott cég érdekében. A versenytárgyalást az Albánia déli részén megvalósítandó, 190 millió eurós összköltségű, 5,9 kilométer hosszú alagút építésére írták ki.

A vádirat szerint a volt miniszter a döntőbizottság öt másik tagjával együttműködve sértette meg a közbeszerzési pályázaton induló vállalatok számára előírt esélyegyenlőség elvét. A miniszterelnök-helyettes tagadja az ellene felhozott vádakat.

A SPAK azzal a kéréssel fordult a parlamenthez, hogy függessze fel Balluku mentelmi jogát, lehetővé téve ezzel őrizetbe vételét. Egyelőre nem világos, hogy parlament, ahol a 2013 óta hivatalban lévő Edi Rama kormánypártjának többsége van, mikor, illetve fog-e egyáltalán szavazni a kérdésről.