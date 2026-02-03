2026. február 3., kedd

Krónika

A havazás sem állíthatja meg a légiközlekedést

Nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

MH/ MTI
 2026. február 3. kedd. 14:23
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a kedd reggel óta tartó havazás mellett is biztonságosan, üzem szerint működik – közölte a Budapest Airport Zrt. az MTI-vel.

Biztonságosan, üzem szerint működik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Fotó: Facebook/Budapest Airport

Azt írták, hogy a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A repülőtér mindkét futópályával, üzemszerűen működik, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul – tették hozzá.

A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult, és minimális késések előfordulhatnak – áll a közleményben.

