Krónika

"A vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni"

Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja

MH
 2026. február 3. kedd. 6:08
"A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták" - közölte hétfő este fb-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

"A vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni"
Orbán Viktor: az Európai Néppárt el akarja venni a tagállamok vétójogát és az unióból katonai szövetséget akar csinálni
Fotó: Szánthó Miklós fb oldala

"Szerintük a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni" - tette hozzá a kormányfő.

