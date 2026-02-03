Krónika
"A vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni"
Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja
Orbán Viktor: az Európai Néppárt el akarja venni a tagállamok vétójogát és az unióból katonai szövetséget akar csinálni
Fotó: Szánthó Miklós fb oldala
"Szerintük a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni" - tette hozzá a kormányfő.
