Krónika
A dalai láma Grammy-díjat kapott
A legjobb hangoskönyvért kapta a díjat
Számos más jelöltet megelőzve nyerte el a díjat, köztük az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bíráját, Ketanji Brown Jacksont, a színésznőt, Katie Garvert és az énekest, Fab Morvant.
Trófeaszekrényében már szerepel egy Nobel-békedíj, egy elnöki szabadságérem és a Gandhi-békedíj.
"A Grammy-díjat a „Legjobb hangoskönyv” kategóriában „Meditációk: A dalai láma őszentségének gondolatai” – áll a közleményben, számol be a The Guardian.
"Hálával és alázattal fogadom ezt az elismerést" – mondta a díjátadó után egy közösségi média bejegyzésben. "Nem személyes dolognak látom, hanem közös univerzális felelősségünk elismeréseként."
A dalai láma nem volt jelen a ceremónián. A díjat helyette Rufus Wainwright énekes és dalszerző vette át. A spirituális vezető később kijelentette, hogy „hálával és alázatossággal” fogadta ezt az elismerést. Kijelentette, hogy nem tekinti a történteket személyes eredménynek.