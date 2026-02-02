A dalai láma Grammy-díjat kapott

A XIV. Dalai Láma, Tenzin Gyatso Grammy-díjat kapott a „Legjobb hangoskönyv” kategóriában, áll a főpap hivatalos honlapján.

Számos más jelöltet megelőzve nyerte el a díjat, köztük az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bíráját, Ketanji Brown Jacksont, a színésznőt, Katie Garvert és az énekest, Fab Morvant.

Trófeaszekrényében már szerepel egy Nobel-békedíj, egy elnöki szabadságérem és a Gandhi-békedíj.

"A Grammy-díjat a „Legjobb hangoskönyv” kategóriában „Meditációk: A dalai láma őszentségének gondolatai” – áll a közleményben, számol be a The Guardian.

"Hálával és alázattal fogadom ezt az elismerést" – mondta a díjátadó után egy közösségi média bejegyzésben. "Nem személyes dolognak látom, hanem közös univerzális felelősségünk elismeréseként."

A dalai láma nem volt jelen a ceremónián. A díjat helyette Rufus Wainwright énekes és dalszerző vette át. A spirituális vezető később kijelentette, hogy „hálával és alázatossággal” fogadta ezt az elismerést. Kijelentette, hogy nem tekinti a történteket személyes eredménynek.