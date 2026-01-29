Sulyok Tamás Edinburgh-ba látogatott

Sulyok Tamás köztársasági elnök egyesült királyságbeli munkalátogatásán Edinburgh-ban élő magyarokkal találkozott, majd ellátogatott a Skót-Magyar Tudós Társasághoz. Az államfő erről a Facebook oldalán számolt be.

Sulyok Tamás azt írta: egyik legfontosabb küldetésének tartja, hogy megszólítsa és bemutassa azokat, akik ugyan az anyaországtól távol élnek, de sosem felejtették el, hogy az országhatárokon átnyúló 15 milliós magyar nemzethez tartoznak. Az Egyesült Királyságban élő magyarok között találkoztam olyanokkal, akik programokat, iskolát szerveznek, vagy éppen egyetemen oktatnak – tette hozzá.

„Köszönettel tartozunk nekik, amiért itt, a Felföldön nemcsak őrzik a magyar kultúrát, de tevékenyen hozzájárulnak annak népszerűsítéséhez és továbbadásához is” – írta az államfő.

A tudós társaság látogatásához kapcsolódó bejegyzéshez Sulyok Tamás azt írta: a 2024-ben megalakult Skót-Magyar Tudós Társaság célja a több területre kiterjedő együttműködés szorosabbra fűzése és támogatása Magyarország és Skócia tudományos közösségei között.

Közölte: a társaság skót tagjaival folytatott beszélgetés során áttekintették, hogy mely témákban és területeken él már a kapcsolat magyar egyetemi körökkel.