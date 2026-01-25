Kiskorúak terrorja

Egy 13 éves fiút vert meg egy haverja egy konstancai parkban, egy másik társuk telefonon filmezte - írja a Főtér. Mint olvasható, a támadás áldozata jelenleg otthon lábadozik, miután az orvosok úgy döntöttek, hogy kiengedik a kórházból, mert sérülései nem voltak életveszélyesek.

A felvételeken látható, hogy a támadó ököllel és rúgásokkal bántalmazza az áldozatot, aki egy ponton a pad alá esik, majd a támadó egyszerűen rámászik. Másnap az áldozat rosszul érezte magát, így a városi sürgősségi kórházba ment, ahol az orvosok azonnal hívták a 112-t. A rendőrségnek sikerült azonosítania mind a támadót, mind pedig azt a személyt, aki mindent lefilmezett. A felvételek elemzését követően a két kiskorút kihallgatták.

Ez nem az egyetlen ilyen jellegű eset: a múlt héten Brăila megyében egy 10 éves gyermeket 24-szer megszúrt egy vele azonos korú fiú, Temes megyében pedig két kiskorú megölt egy harmadikat, és eltemette egy, az egyik elkövető családjának birtokában álló városhoz közeli telken.