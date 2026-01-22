Pintér Sándor a diákolimpiáról

A diákolimpia több, mint nemes versengés, mert a legfogékonyabb korosztályban alakít ki elkötelezettséget az egészséges életmód iránt – hangsúlyozta a belügyminiszter a Diákolimpia 2024/2025 tanévi országos döntőin kiemelkedő sportszakmai eredményeket elért pedagógusok és intézmények részére rendezett díjátadón csütörtökön Budapesten.

Pintér Sándor ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a diákolimpiák sikere mérhető, hiszen tanévről tanévre tízezrével nő a résztvevők száma, egyre több intézmény kapcsolódik be a versenyekbe, egyre több sportágban.

Az iskolai sport egészségügyi hatásokat is gyakorol – hívta fel a figyelmet a miniszter. Kiemelte: a Netfit adatainak eredményei szerint a lányok és a fiúk körében is egyre több diák éri el az orvosilag megállapított, ideális egészségi szintet. Hozzátette: akik sportolnak, kevesebb időt töltenek betegségben, kevesebbet vannak kórházban.

Pintér Sándor méltatta a Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ), amely szavai szerint nemcsak egy szervezet, hanem „katalizátor, ami a mozgás örömére, a verseny izgalmára, az összetartozás erejére és tisztességes küzdelemre alapozva épít szervezeteket, értékeket.” Azt mondta, az MDSZ gyermekek tömegeinek teszi lehetővé a találkozást a sporttal, tehetségeket azonosít, bajnokokat nevel és közösségeket teremt.

A miniszter rámutatott: a világ és a sport eredménycentrikus, így hajlamosak vagyunk figyelmünket kizárólag a dobogó legfelső fokára állók felé fordítani. De tiszteletre méltó eredményeiket ők is aligha érhették volna el csak maguknak köszönhetően – folytatta, hozzátéve: a dicsőséghez kellenek a pedagógusok, a testnevelő tanárok, akik felismerik és gondozzák a tehetségeket. Kellenek továbbá az intézményvezetők, akik biztosítják a felkészülés körülményeit, és akik megszervezik a versenyeket, irányt mutatnak, bátorítanak, példát adnak – fűzte hozzá.

Pintér Sándor megjegyezte: a diákolimpiákon két fair play-díjas fiatalt is díjaztak, akik képesek voltak legyőzni a győzelem utáni vágyukat, és segítettek versenytársuknak.

„Ne feledjék: sportoló, tanuló fiatalok, egészségesebb, eredményesebb Magyarország” – hangsúlyozta a miniszter.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára közölte: bár sokan ezt hihetik, az államtitkárság nem csak a versenysporttal foglalkozik. „Legalább ugyanennyi energiát fordítunk arra is, hogy minél több honfitársunkat, minél több fiatalt szólítsunk meg, és vonjunk be a sport világába” – mondta, hozzátéve: napjainkban ez egyre nagyobb kihívást jelent.

Egyre nehezebb olyan alternatívát mutatni a fiataloknak, amely képes őket a virtuális világból a hús-vér világba hívni – fogalmazott az államtitkár, akinek szavai szerint ebben a munkában jelentenek nagy segítséget a diákolimpiai mozgalmak.

Schmidt Ádám beszámolt a Sportoló Nemzet Programról is, amely különféle szolgáltatásokkal és eseményekkel a rendszeres sportolás fontosságára hívja fel az emberek figyelmét. Mint mondta, a programnak már csaknem 80 ezer tagja van.

Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elnöke úgy fogalmazott: nincs még egy olyan ország, amely ilyen komplex programokkal teli iskolai sportéletet valósítana meg, mint Magyarország. Ez óriási dolog – jelentette ki, hozzátéve: a magyar kormány büszke lehet magára.

Kitért arra is, hogy az MDSZ a tanulmányi és fittségi eredmények összefüggéséről készít egy kutatást, amelynek eredményeit néhány hónapon belül publikálják. Az elnök kitért arra is, hogy a törekvéseknek köszönhetően egyre több egészséges gyerek lesz Magyarországon.