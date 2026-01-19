2026. január 19., hétfő

Kisüt a Nap, de az Alföldön és a főváros térségében marad a borult idő

A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, javulnak a látási viszonyok

 2026. január 19. hétfő. 6:39
Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő valószínű. Legfeljebb a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás - olvasható a HungaroMet hétfői előrejelzésében.

A jellemzően keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg időnként. A csúcshőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű. Késő estére -15 és -4 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

