Kisüt a Nap, de az Alföldön és a főváros térségében marad a borult idő
A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, javulnak a látási viszonyok
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP/ Julian Stratenschulte
A jellemzően keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg időnként. A csúcshőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű. Késő estére -15 és -4 fok közé hűl le a levegő.
Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.