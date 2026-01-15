Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd elhajtott

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon azt írta, hogy csütörtökön 2 óra 44 perc körül a IX. kerületi Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. A BRFK büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak.

A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van - áll a közleményben.