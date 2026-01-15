Krónika
Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd elhajtott
A cserbenhagyót később elkapták
Cserbenhagyásos gázolás történt január 15-én hajnalban
Fotó: MH/Török Péter
Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. A BRFK büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak.
A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van - áll a közleményben.