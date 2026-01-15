2026. január 16., péntek

Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd elhajtott

A cserbenhagyót később elkapták

MH/MTI
 2026. január 15. csütörtök. 9:31
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon azt írta, hogy csütörtökön 2 óra 44 perc körül a IX. kerületi Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd elhajtott
Cserbenhagyásos gázolás történt január 15-én hajnalban
Fotó: MH/Török Péter

Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe. A BRFK büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak.

A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van - áll a közleményben.

